Salvini contro il Garante dei detenuti | “Per i poliziotti non ci sono i garanti”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Non giudico le persone, però le informazioni che mi hanno dato parlano di storie spaccio, droga e camorra alle spalle. Poi chiaro che una seconda occasione si dà a tutti, ma è incredibile che per ici siano i garanti, gli avvocati gratis e d’ufficio e tutto quanto, e per ino, non c’è une se hanno bisogno di un avvocato se lo pagano“. Queste le parole del leader della Lega Matteo, pronunciate poco fa al quotidiano Adnkronos. Oggi l’ex ministro dell’Interno è atteso al carcere napoletano di Poggioreale. “Viviamo l’assurdo – conclude– un detenuto che denuncia per violenza il poliziotto, e nel 90% dei casi la denuncia si rileva infondata, ha l’avvocato pagato dallo Stato, mentre il poliziotto se lo paga. A me non sembra normale”. ...

