Salvini a Poggioreale | Ricorreremo contro la nomina del garante dei detenuti

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Quel genio di de Magistris ha fatto unacui la Lega ha fatto e farà ricorso in ogni sede possibile e immaginabile”. Così il leader della Lega, Matteo, in conferenza stampa, dopo la visita al carcere di, a Napoli, dopo ladi Pietro Ioia adeidella città partenopea. “Se uno è stato in carcere per spaccio di droga, non penso possa garantire nessuno. Mi sembra l’ennesima scelta politica di de Magistris, per cui in molti gridano alla vergogna”, ha aggiunto. “Chi sbaglia paga però a tutti va data una seconda chance, certo. Mi sembra che il signore scelto da de Magistris – ha sottolineato – abbia tutt’altra caratura. Al bando, a quanto mi hanno detto, c’erano professori di scuola, ex direttori di carcere e uno mi sceglie il paladino dell’abuso dal parcheggio alla droga. ...

