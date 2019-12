Salute, reumatologo: “Senza diagnosi precoce di spondilite, danni irreversibili alle ossa” (Di venerdì 13 dicembre 2019) “La spondilite anchilosante può colpire anche persone molto giovani, tra i 20 e i 40 anni di età, e inizia con un mal di schiena spesso mal diagnosticato; costringe a una rigidità che può condizionare la vita del paziente sul piano sociale e lavorativo e se non viene diagnosticata in tempo e ben curata può anche provocare danni irreversibili alle ossa“. Così Antonio Marchesoni, reumatologo e responsabile dell’Unità operativa semplice Artrite croniche sieronegative del Gaetano Pini di Milano, ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce durante una tavola rotonda sulle spondiloartriti che si è tenuta oggi a Milano. L’incontro è stato anche l’occasione per promuovere ”Sai se hai la SA?”, la campagna di sensibilizzazione sulla spondilite anchilosante promossa da Novartis e rivolta a coloro che presentano sintomi riconducibili a ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salute reumatologo