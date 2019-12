Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è conclusa ladella prova dideldicon gli sci in programma a, in Germania, sull’HS140 conosciuto come Vogtland Arena. Le emozioni, piuttosto scarse per quanto riguarda le performance di questa sessione in quanto tali, si sono consumate invece nei salti di allenamento, quando il leader di, il norvegese Daniel Andre Tande, è stato colpito alla caviglia sinistra da uno sci perso da un apripista proprio mentre stava effettuando il suo. Questo ne ha pregiudicato inevitabilmente la prestazione (44° saltando 117 metri e 96.6 punti), e quando è atterrato Tande ha scosso chiaramente la testa come a dire “così non va”. Chi, invece, lase la porta a casa è l’austriaco Stefan, che sfrutta un momento di poco vento (sempre stato piuttosto variabile nel corso della competizione, con annessa ...

OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2019: nella qualificazione si impone Kraft su Geiger e Zyla - AndreaBrownAm : @battitomilan7 @_Fedeshi_ Senza dubbio aggiungendo gente forte migliori. Soprattutto con 2 esterni con cambio di passo faremmo un bel salto. - laheygabriel : RT @feboramos: A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho, prendi il mio tempo e la… -