Salerno, Nuceria Group: domani il Family day aziendale per lanciare la campagna #plasticfree (Di venerdì 13 dicembre 2019) Condivisione, sostenibilità, futuro: tutto pronto per la seconda edizione del “Family Day” che si terrà sabato 14 dicembre, a partire dalle 10,30, presso gli stabilimenti di Nuceria Group (via Andrea De Luca 3, Salerno). All4future è il tema prescelto per la giornata in cui l’azienda leader nella settore del packaging aprirà le porte alle famiglie della sua squadra, composta da oltre 350 persone tra tecnici, ingegneri, grafici eproduct manager. Il sottotitolo dell’evento è infatti “All4families”, “All4Christmas”, perché quando il Natale è più di una festa una fabbrica deve essere capace di aprirsi alle persone e l’amicizia diventa casa. Ecco dunque che grandi e piccoli saranno i protagonisti di un laboratorio permanente per costruire un mondo migliore. Come? Attraverso il potenziamento delle buone pratiche green che il gruppo porta avanti già da tempo. In questa ...

