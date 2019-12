Ruined King | A League of Legends Story è il nuovo titolo in via di sviluppo basato sul

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Vi avevamo già anticipatamente confermato che Riot Games ha in cantiere diversi giochi legati all'universo diOf. Ebbene, sul palco dei The Game Awards è stato annunciato: Aof, ilper giocatore singolosul MOBA di Riot Games.Ilè attualmente in via died arriverà sia su PC che su console. Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli a riguardo, perciò vi lasciamo alla visione del trailer.Che ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro...

