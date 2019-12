Rugby a 7 | World Series Cape Town 2019 | disputata la prima giornata della fase a gironi

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Oggi è partita a, in Sudafrica, la seconda tappa delle dieci in programma delledia 7. Spazio nellaodierna allache domani andrà a delineare i quarti di finale e le finali per nono, undicesimo, tredicesimo e quindicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domenica si giocherà laad eliminazione diretta. Risultati15:37 Finale Australia 7s 21 14 7 Irlanda 7s 26 7 19 15:59 Finale Samoa 7s 19 7 12 Kenya 7s 24 17 7 16:21 Finale Francia 7s 40 14 26 Spagna 7s 7 7 0 16:43 Finale Inghilterra 7s 24 5 19 Scozia 7s 26 7 19 17:35 Finale Argentina 7s 33 12 21 Canada 7s 21 7 14 18:05 Finale Nuova Zelanda 7s 43 19 24 Galles 7s 7 7 0 18:35 Finale USA 7s 14 0 14 Figi ...

fraseero : RT @iamAltrove: Le #Sevens World Series sbarcano questo weekend in Sudafrica ?????? Le gare -maschili e femminili- si giocheranno da venerdì 1… - iamAltrove : Le #Sevens World Series sbarcano questo weekend in Sudafrica ?????? Le gare -maschili e femminili- si giocheranno da v… - EBruttomesso : RT @onrugby_it: Rugby World Cup 2019: le migliori dieci mete del torneo -