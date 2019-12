Rugby a 7 femminile | World Series Cape Town 2019 | disputata la prima giornata della fase

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Oggi è partita a, in Sudafrica, la terza tappa delle otto in programma delledia 7. Spazio nellaodierna allaa gironi che domani andrà a delineare i quarti di finale e le finali per nono ed undicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domenica si giocherà laad eliminazione diretta. Risultatia gironi 13:00 Finale Australia 7s D 32 15 17 Inghilterra 7s D 0 0 0 13:22 Finale USA 7s D 38 28 10 Irlanda 7s D 0 0 0 13:44 Finale Francia 7s D 36 24 12 Spagna 7s D 12 0 12 14:06 Finale Canada 7s D 32 17 15 Brasile 7s D 0 0 0 14:28 Finale Russia 7s D 19 19 0 Figi 7s D 38 12 26 14:50 Finale Nuova Zelanda 7s D 40 21 19 Sudafrica 7s D 0 0 0 Classifiche dopo laa ...

