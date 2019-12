Rossitto | “E’ stato negativo e rischioso mandar via Ancelotti”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019)su Gattuso: èscelto un grande motivatore e questo può essere un beneficio. Cambiare però a metà anno significa rompere qualcosa nella programmazione Fabio, allenatore ed ex calciatore, a Radio Sportiva nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Sportiva’, ha parlato -tra l’altro- del Napoli, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SUL NAPOLI: E’ molto indietro quest’anno. Purtroppo è successo qualcosa di importante perchée via un allenatore come Ancelotti è molto. Ma se la situazione era insostenibile il cambio era inevitabile. SU GATTUSO: Può portare la sua voglia di non mollare mai. E’scelto un grande motivatore e questo può essere un beneficio. Cambiare però a metà anno significa rompere qualcosa nella programmazione. SULL’UDINESE: La rosa è buona, ma deve ritrovare la ...

