Roma | Nzonzi messo fuori rosa dal Galatasaray

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è statosquadra dal, al quale è in prestito dalla. Potrebbe ripartire a gennaio Stevenè statosquadra dalper comportamento indisciplinato in allenamento. L’ha rivelato con una nota sul proprio sito il club turco, al qualeè in prestito dalla. Il club ha la possibilità di acquistare il francese a fine stagione, ma a questo punto la sua permanenza in Super Lig si complica. Dovesse tornare in Italia, c’è il Torino che lo avevanel mirino nei mesi scorsi. Leggi su Calcionews24.com

OfficialZecca : @cptharlock81 Le notizie negative che riguardano la Roma non sono neanche quotate, basta leggere il nome di Nzonzi - ReteSport : Il centrocampista di proprietà della Roma punito per 'comportamento indisciplinato' #nzonzi #galatasaray #asroma - ASR_Goalmania : RT @AsRomaSupporter: Grazie Monchi -