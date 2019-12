Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Quattro presenze in serie A, poi qualche guaio fisico e tanta panchina. Il terzino sinistro svizzero del Milan, Ricardo, non vede l’ora di riassaporare il campo ma teme di non trovare spazio in rossonero. Nelle ultime ore a parlare è stato il suo agente Gianluca Di Domenico, che si è lasciato andare a unaai microfoni di Radio Marte tirando in ballo il Benevento. “Ricardo in questo momento pur di giocare andrebbe dovunque, anche in serie B al Benevento, un club che rispetto e che sta facendo molto bene”, ha dichiarato dopo essere stato imbeccato su un possibile futuro del terzino svizzero al Napoli. “Non vogliamo mettere pressione a Gattuso, ma se ci fosse una chance la aspetteremo. Non siamo né bugiardi né ruffiani se diciamo che ama Napoli, in quanto ci ha già fatto le vacanze”. ...

anteprima24 : ** Rodriguez, la provocazione dell'agente: 'Accetterebbe il ##Benevento' ** - tomasonidiego : @russ_mario1 @buonamiz @falliremooggi Theo deve migliorare ma l'autogoal è fortuito, mentre il rigore un regalo che… -