Rocco Tanica a Vieni da me | Ho avuto incidente d' auto con Paola Cortellesi

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Componente storico degli Elio e Le Storie Tese, oltre chere e mille altre cose, Sergio Conforti in artesi è sottoposto all'intervista con le emoticon di Caterina Balivo ada me, il programma di intrattenimento pomeridiano di Rai1."Se la conosco? Sì, di nome. Mi pare faccia cose in televisione ...", ha dichiarato il musicista, che ha aggiunto a questo proposito: "Diciamo chesi è fidanzata con me. Poi dopo non si è più fidanzata con me. Se ero bello? Sai, io ho sempre dovuto lottare con questo handicap della forma fisica smagliante, ma non potevo essere considerato solo un corpo perfetto, un oggetto erotico: ho deciso di essere qualcosa di diverso. Io eabbiamo cantato e scritto insieme, abbiamo fatto anche altro insieme. Ho fatto anche un piccoloin macchina con lei: stavo facendo lo spiritoso in macchina e ad un certo punto ho tamponato ...

RaiTre : «Le alghe del tuo vicino ti sembran più verdi sai Vorresti andar sulla terra non sai che gran sbaglio fai!» Il somm… - RaiTre : Da una nuova app del nostro Raiphone @edoardoleo @jasminetrinca e @rocco_tanica in un omaggio a uno sketch memorab… - RaiTre : 'Lui, di nascosto, osserva te Tu sei nervosa vicino a me Lui accarezza lo sguardo tuo Tu ti abbandoni al gioco suo'… -