Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Algli addobbi di2019 sono alternativi ed ecosostenibili. Il progetto è dell’Associazione PAKU’(Piccola Associazione Culturale) – attiva nele da sempre attenta alle tematiche ambientali – che ha promosso laboratori creativi su recupero edi materiale di riuso coinvolgendo numerose famiglie del quartiere e, soprattutto, i bambini. Il progetto – al quale hanno partecipato anche gli “Amici Di Apollosa” – ha interessato tutta la città di Benevento per quanto concerne la raccolta di bottiglie di plastica , coinvolgendo anche i Vigili del fuoco, la Scuola “San Filippo” e molti esercenti della zona . Un lungo lavoro, volto alla trasformazione di materiale riutilizzabile non solo in un’ottica ecologica e di ecosostenibilità, ma anche in una prospettiva ideale di sviluppo della ...

anteprima24 : ** Rione Triggio, Natale all’insegna del riciclo e dell'ecosostenibilità ** -