Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Amazon rinnova The Marvelous Mrs Maisel

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019)tv. Tutte letv che sono statete e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 13 dicembrePrime Video hato TheMrs.per una quarta stagione, laha avuto il miglior weekend di debutto di sempre, come ha dichiarato Jennifer Salke, a capo diStudios. La prossima terza stagione di Suburra di Netflix sarà anche l’ultima. Non ci sarà una terza stagione di Strange Angel, mentre BET+ hato First Wives Club per una seconda stagione. Chiamatemi Anna – Anne with an E di CBC e Netflix chiude con la prossima terza stagione in arrivo il 3 gennaio. M. Night ...

