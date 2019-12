Rimborsopoli al Comune di Catanzaro | indagati 29 consiglieri su 32

Leggi la notizia su repubblica

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In totale sono 34 i coinvolti, anche alcuni presunti datori di lavoro che avrebbero concesso fittizie assunzioni per far incassare le somme per le sedute di commissione

