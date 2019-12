Rifiuti soldi | Pellezzano ammesso ai finanziamenti per un nuovo centro raccolta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiIl Comune di(SA), dopo aver presentato un’istanza alla Commissione Paritetica Anci-CdC Raee attraverso apposito bando, è statoal contributo di 27mila euro per il potenziamento e l’adeguamento dei centri diRaee (di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in relazione al progetto denominato “Stop Kannibal RAEE”. In Campania sono stati finanziati 19 Comuni efigura al terzo posto della graduatoria. Il progetto Stop Kannibal RAEE è stato ideato dall’ingegnere Carlo Di Domenico della Microambiente srl Uninominale, collaboratore storico per i temi ambientali del comune di. Il contributo rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto il 9 febbraio 2015 dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalle associazioni di categoria a ...

