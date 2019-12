Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Suun’analisi impietosa di Dea firma Angelo Carotenuto che paragona il presidente del Napoli a Preziosi e Zamparini. Se sei Preziosi o Zamparini, più ne mangi e più ne vuoi. Hai appena sbranato il cinquantesimo allenatore e già prepari il barbecue al numero 51. Ma se sei Aurelio De, uomo di spettacolo, più della quantità conta allora il modo, conta la spettacolare maniera di disfarsi degli uomini che fino a pochi istanti prima erano li mejo. S’è perso il conto delle volte in cui aveva trovato “il nostro Ferguson”. “Con gli allenatori parte per le nozze d’argento e non arriva alla prima comunione”. Ricorda Reja-Clint Eastwood, “finché un giorno presero il West sul serio e si misero le mani addosso”. Cita Mazzarri “giocatore di poker in un mio film”. Deha questo schema cui non rinuncia mai. Il nuovo allenatore deve negare il ...

raffaele2581942 : Repubblica: De Laurentiis è il Manuel Fantoni del calcio italiano - ilNapolista È VERO ADL È MALATO DI PROTAGONISM… - napolista : Repubblica: De Laurentiis è il Manuel Fantoni del calcio italiano Carotenuto: «S’è perso il conto delle volte in c… - Giangimerlo : RT @s_tamburini: Il cafone De Laurentiis. Massima solidarieta ad Alessandro Barbano che paga semplicemente il fatto di essere uno bravo. P… -