Renzi fa opposizione | “Nel 2020 battaglia senza quartiere contro tasse su plastica e

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Matteorilancia la sualesullae sullo zucchero: “Nelfaremo una”. Appena terminate le polemiche sulla manovra, che dovrebbe essere approvata in via definitiva prima di Natale, Matteoriapre la discussione e annuncia unalesullae sullo zucchero. Una dichiarazione di guerra al governo, consapevole di avere un avversario – almeno sul tema economico – seduto al tavolo della maggioranza. MatteoManovra, Matteo: “Nelper evitare lesue zucchero” “L’impegno per ilè unaper evitare lesullae sullo zucchero“, ha dichiarato Matteoa Dritto e Rovescio. Il leader di Italia Viva ha poi ...

LiKytai8 : RT @FrancyMasse: Vuole togliere la plastic tax e la sugar tax, Renzi è all'opposizione o ci prende a tutti per il culo? Dubbio Amletico ?? - spaccioTV : @giodiamanti Per la precisione #Renzi ha perso grazie ad una opposizione del #PD - IsabellaPitoni : @orfini Grazie per la correttezza e lucidità ma per chi segue (ancora) il pd è dura constatare che il partito ha un… -