Renault Zoe è la citycar elettrica più venduta in Europa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) LaZoe è semplicemente lapiùin. È nata sette anni fa e finora è stata prodotta in oltre 150.000 unità. I tecnici francesi non hanno mai smesso di aggiornarla e ora ha un motore elettrico più potente (100 kW) e più autonomia, ma anche un design evoluto. La nuova batteria da 52 kWh aumenta il raggio d’azione fino a 350 km - omologati nel ciclo WLTP - e offre maggiori soluzioni di ricarica, grazie all’introduzione della presa per la corrente continua (DC). E così, durante una breve sosta per bere un caffè, su una colonnina DC da 50 kW, laZoe può recuperare in 30 minuti l’energia sufficiente per percorrere altri 150 chilometri del tuo emozionante viaggio. Nella quotidianità, invece, è una fedele compagna per affrontare i grandi centri urbani dove facilita ...

