Regno Unito - Con Johnson accelera anche la Brexit dell' auto

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la schiacciante vittoria ottenuta da Borisnella tornata elettorale di ieri, ilè sempre più vicino a uscire dall'Unione Europea. Il partito conservatore ha conquistato 363 seggi su 650 e quindi il suo leader può presentarsi in Parlamento con la maggioranza assoluta, indispensabile per portare a termine laentro la nuova scadenza del 31 gennaio.senza se e senza ma. Grazie al "forte mandato ricevuto" dagli elettori,ha garantito che andrà "fino in fondo: metterò la parola fine a tutte le assurdità di questi tre anni e realizzerò laentro gennaio, senza se e senza ma". Del resto, con la maggioranza assoluta a Westminster, il primo ministro potrà superare senza problemi l'ostracismo degli altri partiti, oppure le manovre dei franchi tiratori che nella passata legislatura hanno bloccato l'iter per l'uscita ...

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - repubblica : ???? Exit poll: trionfo dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito. 368 seggi, ampia maggioranza… - repubblica : Regno Unito, lunghe file di giovani per votare. Al via le elezioni più importanti della storia del Paese [aggiornam… -