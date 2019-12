Regione Sicilia | accertato disavanzo di 1 | 1 miliardi nel 2019

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Corte dei Conti haun buco di 1,1per la, che dovrà appostarne le coperture nell’esercizio finanziario per il. Secondo i giudici le politiche dell’ente per la riduzione del deficit sono state inefficaci, ma Musumeci risponde: “Faremo quanto serve”. Secondo quantodalla Corte dei Conti, la… L'articolodi 1,1nelproviene da www.meteoweek.com.

