Reggio Emilia Carcasse di animali negli zaini per nascondere l’odore delle droga

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Trovato con 900 grammi di marijuana Isaiah Ikechukwu Uwadia, 36 anni. Considerato l’organizzatore e il destinatario di vari carichi di marijuana,ultimi tempi aveva cercato la "protezione" di uno stregone. "Tranquillo, sei invisibile" gli avrebbe detto. Ma ora il pusher è in carcere.

CriMilitello : A Parma nevica e a Reggio Emilia no, non c'è altra spiegazione #neve #cartelliditalia2 #striscialanotizia - LoredanaBerte : 1 Parte LiBertè Tour Teatrale 28.02.20 – PALABASSANO 2, Palabassano del Grappa (VI) 21.00 03.03.20 – TEATRO ROMOLO… - matteosalvinimi : Alla Mar Plast di Rio Saliceto (Reggio Emilia), eccellenza italiana che esporta in tutto il mondo, ma a conduzione… -