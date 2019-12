Rc Auto | il bollettino dell’Istat | Boom di cause in Campania

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A fine 2018 lecivili e penali pendenti in ogni grado di giurisdizione sono 230.777, in calo del 6% rispetto al 2017 e del 24% rispetto al 2010. A fronte di questevi è un importo a riserva di 5,7 miliardi, pari al 32% della riserva complessiva dei rami r.c.e natanti. Il contenzioso civile si è ridotto del 6% (nel 2018, il numero dellependenti è di 228.139), tuttavia continua ad essere condizionato dai lunghi tempi di costituzione e chiusura dellecivili. E’ quanto si legge nelstatistico diffuso oggi dall’Istat. Il contenzioso civile di 1° grado (216 milain ambito nazionale) è concentrato in(39%), in particolare Napoli (26%), e nel Lazio (14%). In termini di importo, lecivili di 1° grado si chiudono con transazione per il 56%, soccombenza dell’impresa per il 32% e esito favorevole all’impresa per ...

ivassocial : Il contenzioso assicurativo nel comparto r.c. auto e natanti. Le informazioni e i dati aggiornati nel… - MarcoFaragi : RT @MMonacelli_: I dati di @Ivassocial confermano che l'RC auto è un'area vitale del mercato assicurativo italiano. Segno che l'offerta int… - MMonacelli_ : I dati di @Ivassocial confermano che l'RC auto è un'area vitale del mercato assicurativo italiano. Segno che l'offe… -