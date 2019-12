Quest’anno il Natale del CSI sarà illuminato dalla stella dell’impegno educativo e

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 21.00, presso l’Impianto sportivo Capitolino, via Montona 13, a Roma, il Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Roma organizza il tradizionale appuntamento de LA NOTTE DEI CAPITANI, giunto alla XI edizione. L’evento è dedicato ai capitani delle squadre di calcio under 12, under 14, allievi, juniores e open, calcio a 5, calcio a 7, pallavolo e basket che prendono parte ai campionati del CSI Roma e ai presidenti delle rispettive società sportive. Un appuntamento formativo in cui sensibilizzare questi giovani atleti a vivere lo sport in modo cristiano, secondo i principi ispiratori del CSI. Grazie al contributo dei massimi esponenti del Comitato e di importanti testimonial, la Notte dei Capitani rappresenterà ancora una volta l’occasione per spiegare e raccontare l’importanza e la responsabilità del ruolo di capitano nel ...

