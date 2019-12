Quanto spende e cosa regala a Natale la regina Elisabetta?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Rossi Un ex dipendente di Buckingham Palace raccontae in che modo distribuisce i doni dilaDa 67 anni ila Buckingham Palace ha una sola protagonista, la. È la sovrana a organizzare le feste in famiglia nella tenuta a Sandringham, la cena in onore del corpo diplomatico inglese, a scegliere i doni per i parenti e i collaboratori e a decidere a chi mandare le tradizionali cartoline natalizie. Un ex dipendente del palazzo reale ha rivelato al Daily Mail che ogni anno la sovrana ripeterebbe lo stesso “rito” sia nell’acquisto che nella distribuzione dei regali. Per tradizioneII comprerebbe circa 1500 Christmas pudding, cioè un dolce inglese tipico delle festività e 620 doni. Inoltre invierebbe 750 cartoline d’auguri. Queste spese ammonterebbero a un totale di circa 30mila sterline ...

FiorellaAmoruso : RT @rubino7004: @gloquenzi @nientediniente1 @giuslit Guarda che se lo Stato è in AVANZO significa che spende meno di quanto tassa. E non è… - anchorvben : @ragazzaparadiso Esattamente, alla fine se un regalo è utile, lo è sia se costa molto o poco, alla fine non si dovr… - zazoomblog : Dai 620 regali per la famiglia alle 750 cartoline d’auguri: ecco quanto spende la regina Elisabetta a Natale -… -