Pugilato | Clemente Russo sogna in grande | “Voglio l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020”

Due medaglie d'argento per lui che, a 37 anni (nel 2020 le primavere saranno 38), non vuole arrendersi e anzi, continua a puntare in alto. Clemente Russo vuole ancora sognare in grande: il pugile campano, secondo a Pechino 2008 e Londra 2012, vuole il trionfo ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stato proprio lui, che oggi è intervenuto alla conferenza stampa del campione mondiale pesi massimi Wbc, Deontay Wilder. Le parole riportate dall'ANSA: "Con Deontay abbiamo fatto una bella sfida a Pechino, merita di vincere ancora di più. Io oggi non lo posso sfidare, punto all'Olimpiade, voglio vincere la medaglia d'oro a Tokyo che è quello che mi manca. E poi chissà, chiudo la carriera battendo anche lui…".

Leggi la notizia su oasport

