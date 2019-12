Pubblicità di Natale di Chanel N 5 | modella e musica FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Visto il nuovo spot di? Da inizio Dicembre viene trasmesso il nuovo spot del profumoN.5, per questa occasione il brand ha arruolato tra le sue fila il veterano dell’industria della moda Jean-Paul Goude. Lui ha diretto lo spot natalizio. Il filmato della nota fragranza femminile ha un volto d’eccezione, la stupenda attrice franco-statunitense Lily-Rose Depp. Figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Lily debuttò nel mondo della moda proprio connel 2015. La clip Nel video cadono dei fiocchi di neve, mentre la protagonista (Lily-Rose appunto) è seduta su una bottiglia di profumo gigante (altra più di 3 metri) e alle sue spalle come sfondo una doppia C di Channel, il tutto mentre in mano scruta un globo di neve anch’esso con il marchio. Laindossa un abito nero corto, guanti e stivali rossi, mentre cerca di scoprire il suo ...

