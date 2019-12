Programmi TV di stasera | venerdì 13 dicembre 2019 Su Rai1 ultimo appuntamento con Gigi

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019)D'Alessio e Vanessa Incontrada, ore 21.25: 20 anni che siamo italiani Ultima puntata di 20 anni che siamo italiani. Anche nel terzo, un ricco cast di ospiti accompagneràD’Alessio e Vanessa Incontrada, che si divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si alterneranno Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo eMarzullo. Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti. La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello ...

moivalentine_ : @fuoripostoluogo Ma infatti dovresti farti i cazzi tuoi e bon. I miei ogni anno siiiifacciamoomoo poi uno a uno abb… - zazoomblog : Programmi tv Venerdì 13 dicembre 2019 Stasera in tv - #Programmi #Venerdì #dicembre #Stasera -