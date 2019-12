Progetto Qui racconta Milano Santa Giulia Rogoredo | il quartiere sede di Sky

Leggi la notizia su digital-news

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I grandi rinnovamenti urbani attingono alle aspirazioni dei cittadini, le esprimono e danno loro spazio per viverle. In tal modo cambia spesso il modo in cui una città viene percepita dal mondo o il modo in cui le persone di una città percepiscono se stesse. L’arte pubblica e la cultura svolgono un ruolo significativo in questo processo e dovrebbero diventare parte di tutti i progetti di rigenerazione urbana di riferimento.Per questo motivo Lendlease, gruppo internazionale di urban regeneration, e Risanamento, società italiana di riqualificazione e di sviluppo immobiliare, entrambi partner nello sviluppo di...

Mattjugolino : RT @ProVitaFamiglia: #UnDonoPerLaVita ???? Ancora, su questo progetto di cui siamo molto contenti, e di cui sentirete parlare di nuovo molto… - SkyArte : Il 14 dicembre alle h 15.00 sarà inaugurato il progetto sociale e culturale Qui Rogoredo, presente per l’occasione… - EnvironmentPark : ??Aperta a #callForInterest per testare un #software in lingua inglese, sviluppato nell'ambito del progetto… -