Probabili formazioni Serie A | 16esima giornata | le ultime dai campi

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Di seguito leA in vista dellache inizierà domani alle 15 con Brescia-Lecce, per concludersi lunedì alle 20:45 con Cagliari-Lazio. Domani si darà avvio alla sedicesimadiA che questa settimana vedrà diverse sfide importanti. La prima sarà il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria che … L'articoloA,: ledaiproviene da www.inews24.it.

forumJuventus : Verso #JuveUdinese, le probabili formazioni: Danilo e Sandro sulle fasce, Bentancur in regia favorito su Rabiot. Be… - infoitsport : Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche - infoitsport : Fiorentina-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV -