Probabili formazioni | sedicesima giornata di Serie A | come scenderanno in campo le

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)diA. Si comincia sabato con tre anticipi: alle 15 il Brescia ospita il Lecce; a seguire Napoli-Parma e in serata il derby fra Genoa e Sampdoria. Nelladi domenica i match principali sono Juventus-Udinese alle 15 e Fiorentina-Inter alle 20.45. Lunedì sera si chiude con Cagliari-Lazio. LaA scende … L'articolodiA:inle squadre? NewNotizie.it.

forumJuventus : Verso #JuveUdinese, le probabili formazioni: Danilo e Sandro sulle fasce, Bentancur in regia favorito su Rabiot. Be… - sowmyasofia : Ascoli-Cittadella, probabili formazioni, dove vederla in tv, quotazioni e statistiche - zazoomblog : Napoli-Parma probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv - #Napoli-Parma #probabili #formazioni -