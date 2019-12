Previsioni Meteo per Natale | Capodanno | Epifania e Gennaio 2020 | importanti novità a

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Mentre imperversa la Tempesta di Santa Lucia, arrivano nuoviaggiornamenti dellea lungo periodo, con una tendenza stagionale fino a 40-50 giorni. L’evoluzione, quindi, prenderà in considerazione la settimana di, tutto il periodo festivo, dae all’e ancora fino al 20circa. In linea generale ci sono conferme circa un progressivo deterioramento delle condizioni del tempo e via via in senso invernale. Nell’editoriale precedente, avevamo parlato di azione nordatlantica per questa fase, prima parte della seconda decade, con prime moderati irruzione di aria fredda e occasioni per nevicate fino a bassa quota o anche in pianura al Nord e a quote medio-basse in Appennino. Tutto ciò si sta realizzando esattamente secondo i nostri prospetti barici di diversi giorni fa. A seguire, come pure avevamo indicato nei precedenti ...

