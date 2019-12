Previsioni Meteo Aeronautica Militare | nuovo peggioramento all’orizzonte | il bollettino

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ildel serviziorologico dell’: leper oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo generalmente coperto, con precipitazioni diffuse che saranno nevose anche a quote di pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto fino metà giornata. Dal pomeriggio si attenuano i fenomeni su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia e in serata anche su Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e persistenti su tutte le regioni, con particolare riferimento all’Umbria, a tutto il restante settore appenninico e alle adiacenti aree di Toscana e Lazio, in deciso seppur non totale miglioramento dal tardo pomeriggio e con residui locali fenomeni serali su Marche, Abruzzo e Lazio centro-meridionale. Neve a quote collinari ...

