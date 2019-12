Posta ai defunti | le ingiunzioni di pagamento affisse alle lapidi del cimitero

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una storia assurda che è stata resa pubblica solo un mese fa. In un piccolo paesino in provincia di Rovigo nel Veneto a Papozze laveniva fatta recapitare anche ai. In particolare ledivenivanosulledei. Papozze è un paesino che ha poco più di 1400 abitanti. Il modo di fare dell’amministrazione comunale non è piaciuto a molti. In sostanza con l’affissione sulleera intenzione dell’amministrazione avvisare i parenti del defunto che il loro caro aveva lasciato dell’insolvenze economiche. I parenti del defunto così erano avvisati se il loro caro aveva ancora in essere delle pendenze con il comune, come multe o tasse non pagate. Il modus operandi non è piaciuto all’opposizione presente in consiglio comunale. In particolare il consigliere Piermarino Veronese ha sottolineato come: “È stato davvero ...

taltos_mxp_yyz : @GabrieleGabbo81 è già da oltre un mese che la gente posta le foto, hanno iniziato a decorare dopo la commemorazione dei defunti -