Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non è scontato che il prossimorno Johnson dovrà concedere automaticamente un secondodell’indipendenza della. Lo ha detto parlando a un’emittente tv britannica ildestro del leader conservatore,. “Molti dei seggi attribuiti dall’exit poll allo Scottish National Party non sono sicuri - ha detto - e le previsioni possono cambiare”. Secondo gli exit poll , lo Snp avrebbe guadagnato 55 seggi. Quanto alla vittoria Tory,è prudentemente soddisfatto: “Pare ottimista per i Conservatori - ha osservato - La leadership del partito laburista di Jeremy Corbyn è apparsa come un ostacolo all’avanzamento di questo Paese”.Secondo gli exit poll, il partito nazionale scozzese ha conquistato 55 dei 59 seggi in palio in. Per la premier scozzese Nicola Sturgeon una netta ...

HuffPostItalia : 'Possibile nuovo referendum in Scozia'. L'apertura di Michael Gove, braccio destro di BoJo - straneuropa : Vince Boris, dicono i polls. Brexit subito, è il verdetto. Occhio al balzo dello Snp Scozzese: prelude a un nuovo… - elenabonetti : Questa mattina, in audizione al Senato, ho assicurato il mio impegno affinché le risorse del 2020 per i centri anti… -