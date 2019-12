Pordenone | Gesù Bambino nero nel presepe a scuola | scoppia la polemica

Gesù Bambino nero nel presepe di una scuola : polemica a Pordenone : polemica ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone: per l’allestimento del presepe di una scuola d’infanzia è stato scelto un bambolotto nero raffigurante Gesù Bambino, e simboleggiante i migranti. Si è accesa una forte polemica in merito alla decisione di una scuola d’infanzia di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. In un asilo, infatti, l’allestimento […] L'articolo Gesù Bambino nero nel presepe di una ...