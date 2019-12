Popolare Bari commissariata da Bankitalia Scontro nel governo | Italia Viva si defila

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anche ilConte 2 viene scosso dalla banche. A innescare la bomba, la Banca d`che ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Bancadi, con sede legale in, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico bancario, in ragione delle perdite patrimoniali. Quanto basta per convocare nel giro di un apio di ore un Consiglio dei ministri in tarda serata. "La convocazione improvvisa di un Consiglio dei ministri sulle banche, senza alcuna condivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia, segna un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito - dichiara Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di- Stupisce - sottolinea ancora Marattin - che chi per anni ci ha ...

alexbarbera : E così nel silenzio generale - dopo Alitalia ed Ilva - il contribuente si appresta a pagare il conto della malagest… - Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… - borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? -