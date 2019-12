Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La crisi della Banca Popolare diapre una nuova crepa nella maggioranzagli scontri sulla manovra e le tensioni sul fondo salva Stati. Venerdì sera la Banca d’ha disposto l’amministrazione straordinaria per perdite patrimoniali dell’istituto, che ha un fabbisogno di capitale vicino a 1 miliardo e ha ufficializzato nei giorni scorsi di aver già chiesto aiuto al Fondo interbancario di tutela dei depositi finanziato da tutte le banchene. Il quale però chiede di essere affiancato da un partner industriale. Il candidato è Mediocredito centrale, banca pubblica (è controllata da Inv) guidata dal nipote del presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella. Ilperò dovrebbe dotarla di almeno 800 milioni per intervenire e ripristinare ratio patrimoniali superiori ai minimi regolamentari. Ma la strada del decreto con cui dotare il Mediocredito ...

carlo81203867 : RT @Phastidio: Il cdm decide di non decidere, e si limita alla informativa di Gualtieri sul commissariamento della Pop Bari, deciso da Bank… - Noovyis : (Pop di Bari commissariata, dopo attacchi di Italia Viva il governo si riunisce ma non vara decreto. M5s: “Salvare… - danieledvpd : RT @Phastidio: Il cdm decide di non decidere, e si limita alla informativa di Gualtieri sul commissariamento della Pop Bari, deciso da Bank… -