Pop Bari | Di Maio | ‘ampia riflessione | non decreto per salvare banchieri’

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Catanzaro, 13 dic. (Adnkronos) – “C’è un sistema bancario che ha tante difficoltà in Italia. Noi abbiamo sempre detto aiuteremo i risparmiatori non i banchieri. In queste ore c’è un grande problema con la Popolare di, è stata commissariata da Banca d’Italia. Andiamo a vedere a chi hanno prestato i soldi in questi anni, scommettiamo che nei meccanismi di prestito ci troviamo sempre i soliti che poi non hanno ripagato i prestiti?”. Lo ha affermato Luigi Di, durante un comizio a Catanzaro.“Allora -ha aggiunto- noi non dobbiamo fare unper aiutare i banchieri, dobbiamo fare unper mettere in sicurezza i conti correnti degli italiani che li hanno in quella banca e dove evidentemente qualche manager ha prestato i loro soldi dei risparmi degli italiani a qualche amico che non li ha restituiti, perché i buchi nelle banche ...

GramsciAG : @Phastidio @Miti_Vigliero La banca pop di Bari è una banca del sud non deve essere salvata ? Visto che banca Italia… - Virus1979C : Pop di Bari commissariata da Bankitalia. Cdm straordinario alle 21 per il salvataggio. Italia viva: “Grave rottura,… - AlienoGentile : RT @andreadortenzio: Pop. di Bari, commissariata da #Bankitalia. Attriti nel governo #banche -