Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)neldel nuovo: undi 50 anni è rimastodal carico di un macchinario riportando un trauma toracico. L’, rimasto cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Neldel nuovo viadotto sono giunti gli ispettori dell’Asl3 per le verifiche di prassi. L’– come spiega una nota del commissario Marco Bucci – è avvenuto poco dopo le 16 durante “la movimentazione di un carico”. Secondo quanto ricostruito, l’, che stava lavorando nel settore Levante del, “sarebbe stato colpito all’addome dal carico (un) mentre veniva movimentato verso l’alto”. Si tratta del secondoneldel nuovo. Lo scorso 20 novembre, una gru si inclinò ...

fattoquotidiano : UN'INCHIESTA GEMELLA L’indagine sul crollo del viadotto A6 sembra la copia del ponte Morandi [di @ferruccio_sansa]… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, incidente nel cantiere: grave un operaio schiacciato da un silos - Mov5Stelle : Il “fil rouge” che unisce tutte le audizioni fatte dalla Commissione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasp… -