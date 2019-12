Ponte Morandi | Atlantia sospende la buonuscita di Castellucci

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Consiglio di Amministrazione diha deciso lare il pagamento della seconda rata delladell’ex amministratore delegato Giovanni. La rata sarebbe andata in scadenza il prossimo 2 gennaio.lo comunica con una nota. Il consiglio di amministrazione ha ritenuto dire il pagamento “in relazione agli elementi sopravvenuti emersi dalle indagini in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria. E indipendentemente dalla rilevanza penale degli stessi”. Non ci sono ulteriori specifiche. Dunque non c’è modo di capire nel dettaglio quali sono gli elementi che hanno spinto il consiglio di amministrazione dia deliberare in tal senso. L'articololadiilNapolista.

