Ponte Morandi | Atlantia sospende il pagamento della seconda rata della maxi liquidazione

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Consiglio di Amministrazione diha deciso dire il, in scadenza il 2 gennaio 2020, riguardo all’Accordo di risoluzione consensuale sottoscritto con l’ex ad Giovanni Castellucci il 17 settembre 2019. “Il Consiglio – si legge nella nota – ha ritenuto prudenzialmente dire ilcitato in relazione agli elementi sopravvenuti emersi dalle indagini in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria e indipendentemente dalla rilevanza penale degli stessi”. L’accordo raggiunto da Castellucci, al momento delle sue dimissioni dal Cda, prevedeva unada oltre 13 milioni di euro oltre alle competenze di fine rapporto. L'articoloilall’ex Ad Castellucci. Emersi nuovi elementi dalle ...

