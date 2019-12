Ponte Genova | incidente nel cantiere | grave un operaio

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 dicembre 2019)durante i lavori neldel nuovodi, in Valpolcevera. Undi circa 50 anni, nel pomeriggio, è rimasto ferito in modo. L’schiacciato da un macchinario, èL’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario e avrebbe subito un trauma toracico. L'è stato soccorso dai sanitari del 118: lo hanno portato in codice rosso, di massima urgenza, all'ospedale San Martino. Si tratta del secondonelda quando sono iniziati i lavori, dopo il crollo delMorandi avvenuto il 14 agosto 2018: il 20 novembre scorso una gru si inclinò a causa del cedimento del terreno e tre operai rimasero contusi.

