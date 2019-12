Ponte di Genova | operaio schiacciato nel cantiere | è grave

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Questo pomeriggio, intorno alle 16.10, aundi circa 50 anni è rimasto ferito neldel nuovoin Valpolcevera. Secondo una prima dinamica, l’uomo – 51 anni – sarebbe rimastoda un macchinario riportando un trauma toracico. L’è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato in codice rosso, di massima urgenza all’ospedale San Martino. Si tratta del secondo incidente nel: il 20 novembre scorso una gru si inclinò a causa del cedimento del terreno e tre operai rimasero contusi. LEGGI ANCHE: Netturbino muore mentre è al lavoro, colpito da un fulmine. Stando ad alcune fonti ospedaliere, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe mai perso coscienza. L’, che stava lavorando nel settore di Levante, sarebbe stato colpito all’addome da un silos che in quel momento ...

