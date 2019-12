Pinocchio | il film 2019 di Garrone La recensione

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unincantevole, sorprendente, ironico, emozionante e terreno. Matteonon ha resistito alla tentazione di portare sul grande schermo la sua versione della favola di Collodi che leggeva all;età di sei anni. Per la prima volta il regista di Gomorra e Dogman si piega alla leggerezza lasciando da parte quel lato oscuro che ha spesso contraddistinto i suoi lavori. «Abbiamo cercato di realizzare unche potesse far riscoprire un classico e che sorprendesse e incantasse il pubblico», afferma. E ci riesce insieme a un cast perfetto. A partire da Roberto Benigni che si getta a capofitto nei panni di Geppetto, un padre umile, piegato dalla vecchiaia («Assomiglio a mio nonno», dice l;attore), dalla povertà e disposto a tutto per il suo figliolo di legno. «Geppetto è il padre più famoso del mondo dopo San ...

