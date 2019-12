Piani triennali di lavori pubblici | venerdì la conferenza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNel corso del prossimo Consiglio Provinciale, che si terrà20 Dicembre alle ore 9.30, tra i vari argomenti all’ordine del giorno, vi sarà in previsione l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che riporterà l’Ente in un regime di gestione contabile ordinaria, dopo 5 anni di dissesto finanziario. Al termine del Consiglio Provinciale, si terrà unastampa, nella quale saranno comunicati tutti i dati contabili che dimostreranno come la Provincia di Caserta, negli ultimi due anni, abbia ripianato 60 milioni di euro di debiti. Sempre nel corso dellastampa, verranno inoltre presentati il “Piano triennale dei” ed il “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021”. In attesa del parere positivo dell’apposita Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ...

