Pescara | tenta di buttare ex dal ponte | arrestato marocchino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federico Garau Da tempo il nordafricano tormentava la vittima, che dopo tante violenze fisiche e psicologiche era riuscita a trovare il coraggio di chiudere la relazione, pur venendo costantemente perseguitata e minacciata di morte Ha aggredito e cercato di spingere la ex compagna giù dalD'Annunzio di, per questo motivo undi 32 anni già noto alle forze dell'ordine è stato tratto in arresto con l'accusa di atti persecutori e dito omicidio. L'episodio a cui si fa riferimento si è verificato durante il pomeriggio di ieri, giovedì 12 dicembre, quando alcune persone che hanno assistito alla scena si sono occupate di contattare le forze dell'ordine e di richiedere un loro pronto intervento sul posto. Prima che per la vittima potesse essere troppo tardi, gli uomini della squadra volanti della questura dihanno raggiunto il luogo indicato a ...

