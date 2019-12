“Perché ho scelto proprio lui” Michelle Hunziker adesso lo confessa | perché Tomaso

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sialla colonne del settimanale Grazia. La bionda showgirl, impegnato ora in All Together Now insieme a J-Ax, ha parlato della sua storia conTrussardi e sul motivo per il quale si è innamorata di lui, dall’unione con il quale sono nati Sole e Celeste. Cosa ha spintoa sceglierelui? Una sua ‘particolare’ capacità. “Quella di amare il mio bagaglio, pesantissimo, il bagaglio”. La conduttrice racconta di essere stata single per molto temponessuno voleva prendersi questo ‘bagaglio’. Finchè non ha conosciuto suo marito: “dice che io l’ho salvato, ma credo solo di aver portato un po’ di scompiglio e vivacità nella sua vita.”. Ennesime parole d’amore per suo marito, quelle di, che ha sempre dimostrato, anche sui social, il legame speciale che la lega aTrussardi. Continua dopo la foto...

