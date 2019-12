Pattinaggio artistico | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Ginevra Negrello e Gabriele

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arrivano i primi verdetti all’IceLab di, palazzo del ghiaccio che sta ospitando questa settimana idi. A conquistare il titolo nella specialità individuale femminile è stata, bravissima a gestire l’ampio vantaggio accumulato nel segmento di gara più breve; la pattinatrice dell’ASD Varese Ghiaccio ha dominato in lungo in largo anche il programma libero, atterrando le due combinazioni con il doppio axel, uno eseguito con doppio toeloop e l’altro con l’euler e il doppio salchow, oltre che l’ottima triplo rittberger/doppio toeloop; commettendo qualche imprecisione nei salti di maggior valore come il triplo lutz (degradato) e il triplo flip eseguito con caduta, l’allieva di Alessandra Buzzi ha ricevuto una valutazione di 88.62 (39.78, 49.84), totalizzando 150.58. Staccata di ...

