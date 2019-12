Parco Amendola ai Colli Aminei | a breve i lavori di ripristino del muro pericolante

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La riunione era stata sollecitata dal consigliere Stefano Buono (Verdi – Sfasteriati) per avere risposte sulla situazione deldiai, dove dal 2017 si attendono interventi di messa in sicurezza dei tratti dissestati anche a causa delle pressioni esercitate dalle radici degli alberi ad alto fusto presenti lungo il perimetro della struttura. Si tratta, ha spiegato Alberto Corona, di un’area che il Comune ha acquisito dall’Istituto Autonomo Case Popolari. Dal 2018, attraverso Napoli Servizi, sono state sviluppate una serie di misure progettuali per intervenire sulperimetrale dissestato, che tuttavia prevedevano un impegno di spesa troppo oneroso. Il consigliere Buono aveva anche proposto di poter inserire la messa in sicurezza delnel più ampio progetto di riqualificazione deifinanziato con ...

